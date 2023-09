La Boîte à Outils I Restaurer un fauteuil 111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou, 6 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Venez restaurer votre fauteuil avec l’aide d’une tapissière !

Sur 2 week-end : 6, 7, 8 octobre & 13, 14, 15 octobre (non dissociable)

450€ + coût des fournitures en fonction du modèle

SUR INSCRITPTION I.

2023-10-06 fin : 2023-10-08 17:00:00. 450 EUR.

111 Rue Bretonnerie

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and restore your armchair with the help of an upholsterer!

Over 2 weekends: October 6, 7, 8 & October 13, 14, 15 (not separable)

450 + cost of supplies depending on model

ON REGISTRATION I

¡Venga a restaurar su sillón con la ayuda de un tapicero!

Durante 2 fines de semana: 6, 7, 8 de octubre y 13, 14, 15 de octubre (no separables)

450 + gastos de suministros según modelo

PREVIA INSCRIPCIÓN I

Restaurieren Sie Ihren Sessel mit Hilfe einer Polsterin!

An 2 Wochenenden: 6., 7., 8. Oktober & 13., 14., 15. Oktober (nicht trennbar)

450? + Materialkosten je nach Modell

NACH ANMELDUNG I

Mise à jour le 2023-09-22 par OT DU PERCHE