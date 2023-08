Café Réparation 111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou, 30 septembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Apportez un objet ou appareil à défectueux, quelqu’un vous accompagnera pour identifier la panne et le réparer. Entrée libre et gratuite ; le principe reposant sur l’échange, une petite contribution (un gâteau, une boisson, un peu de monnaie, un coup de main…) est appréciée !.

2023-09-30 fin : 2023-12-31 . EUR.

111 Rue Bretonnerie

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Bring a defective object or appliance, someone will accompany you to identify the fault and repair it. Free entry; the principle is based on exchange, a small contribution (a cake, a drink, a little change, a helping hand…) is appreciated!

Traiga un objeto o aparato defectuoso, alguien le acompañará para identificar la avería y repararla. La entrada es gratuita; el principio se basa en el intercambio, por lo que se agradece una pequeña contribución (un pastel, una bebida, algo de cambio, una ayuda, etc.)

Bringen Sie einen defekten Gegenstand oder ein Gerät mit, jemand wird Sie begleiten, um den Fehler zu identifizieren und ihn zu reparieren. Eintritt frei und kostenlos; da das Prinzip auf dem Tausch beruht, ist ein kleiner Beitrag (ein Kuchen, ein Getränk, etwas Kleingeld, eine helfende Hand …) willkommen!

Mise à jour le 2023-08-25 par OT DU PERCHE