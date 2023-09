Des vêtements en pagaille #2 111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou, 27 septembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Unis, à motifs, blancs ou colorés… Venez chercher des vêtements pour vous habiller, détourner, coudre, transformer. Des kilos de tissus qui ne demandent qu’à être récupérés vous attendent.

Vous prenez ce qui vous intéresse dans la limite de 20 pièces par personne !

Pensez à apporter un cabas ;-).

2023-09-27 fin : 2023-09-27 18:00:00. .

111 Rue Bretonnerie

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Plain, patterned, white or colored? Come and find clothes to dress up, divert, sew and transform. Kilos of fabric just waiting to be picked up are waiting for you.

Take what you like, up to a limit of 20 pieces per person!

Remember to bring a shopping bag ;-)

¿Lisa, estampada, blanca o de color? Ven y encuentra ropa que podrás vestir, arreglar, coser y transformar. Te esperan kilos de telas esperando a ser recogidas.

Llévate lo que quieras, ¡hasta un límite de 20 prendas por persona!

Acuérdate de llevar una bolsa de la compra ;-)

Einfarbig, gemustert, weiß oder bunt? Hier findest du Kleidung, die du anziehen, zweckentfremden, nähen und umgestalten kannst. Es warten kiloweise Stoffe auf dich, die nur darauf warten, von dir gesammelt zu werden.

Sie nehmen mit, was Sie interessiert, aber nur bis zu 20 Stück pro Person!

Denken Sie daran, eine Einkaufstasche mitzubringen ;-)

Mise à jour le 2023-09-15 par OT DU PERCHE