La Boîte à Outils I Initiation à la soudure à l’arc 111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou, 23 septembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Initiation à la soudure à l’arc.

Apprendre les bases de la soudure à l’arc : un peu de théorie, apprentissage des gestes et techniques de bases et entraînement pratique pour acquérir de l’expérience…Venez vous initier !

40€ + 5€ adhésion 2023

SUR INSCRITPTION I De 14h à 16h30.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 16:30:00. 40 EUR.

111 Rue Bretonnerie

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Introduction to arc welding.

Learn the basics of arc welding: a bit of theory, learning basic gestures and techniques and practical training to gain experience… Come and learn!

40? + 5? 2023 membership

ON REGISTRATION I 2pm to 4.30pm

Introducción a la soldadura por arco.

Aprende los fundamentos de la soldadura al arco: un poco de teoría, aprendizaje de gestos y técnicas básicas y prácticas para adquirir experiencia… ¡Ven a probarlo!

40? + 5? 2023 abono

AL INSCRIBIRSE I De 14:00 a 16:30

Einführung in das Lichtbogenschweißen.

Lernen Sie die Grundlagen des Lichtbogenschweißens: ein bisschen Theorie, das Erlernen der grundlegenden Handgriffe und Techniken und praktisches Training, um Erfahrung zu sammeln… Kommen Sie und lernen Sie es!

40? + 5? Mitgliedschaft 2023

AUF ANMELDUNG I Von 14:00 bis 16:30 Uhr

Mise à jour le 2023-09-11 par OT DU PERCHE