Centre d’Escape Game disposant de 3 salles de jeux :

– Psychiatric (2 exemplaires)

– In Prison

Jouable de 2 à 5 personnes par salle.

Nouvelle salle prévue pour le premier trimestre 2023.

Nouveau : Le Quiz Game Buzz Your Brain

Venez vous affronter de 4 à 16 joueurs sur un décor de plateau de télévision ! Des mini-jeux déjantés et amusants, des jokers qui rendront fou vos adversaires, déjà 13 thématiques disponibles pour jouer de 8 à 80 ans !.

Escape Game Center with 3 game rooms:

– Psychiatric (2 rooms)

– In Prison

Playable from 2 to 5 people per room.

New room planned for the first quarter of 2023.

New: The Buzz Your Brain Quiz Game

Come and compete with 4 to 16 players on a TV set! Crazy and funny mini-games, jokers that will drive your opponents crazy, already 13 themes available to play from 8 to 80 years old!

Centro de juegos de escape con 3 salas de juego:

– Psiquiátrico (2 salas)

– En la cárcel

Se puede jugar de 2 a 5 personas por habitación.

Nueva sala prevista para el primer trimestre de 2023.

Nuevo: El juego de preguntas Buzz Your Brain

¡Ven a competir con 4 a 16 jugadores en un plató de televisión! Minijuegos locos y divertidos, comodines que volverán locos a tus adversarios, ¡ya hay 13 temas disponibles para jugar de 8 a 80 años!

Escape Game Center, das über 3 Spielräume verfügt:

– Psychiatric (2 Exemplare)

– In Prison (Gefängnis)

Spielbar von 2 bis 5 Personen pro Raum.

Neuer Raum für das erste Quartal 2023 geplant.

Neu: Das Quizspiel « Buzz Your Brain »

Treten Sie mit 4 bis 16 Spielern in einer Kulisse wie ein Fernsehset gegeneinander an! Verrückte und lustige Minispiele, Joker, die Ihre Gegner in den Wahnsinn treiben werden, bereits 13 Themen verfügbar, um von 8 bis 80 Jahren zu spielen!

