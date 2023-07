Atelier « Clairette en Cocktail » 111 chemin des Muttes Aurel, 20 juillet 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Claire et Stéphane vous ouvrent la porte du Domaine des Muttes. Au cœur des vignes et cabanons, venez découvrir leur patrimoine œnologique et participer à une expérience unique ! Baptiste le mixologue vous apprendra à sublimer leur Clairette..

2023-07-20 18:30:00 fin : 2023-07-20 20:30:00. EUR.

111 chemin des Muttes Domaine des Muttes

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Claire and Stéphane open the door to Domaine des Muttes. In the heart of the vineyards and cabanons, come and discover their ?nological heritage and take part in a unique experience! Baptiste the mixologist will teach you how to sublimate their Clairette.

Claire y Stéphane le abren las puertas del Domaine des Muttes. En el corazón de las viñas y los cobertizos, venga a descubrir su patrimonio y viva una experiencia única Baptiste, el mixólogo, le enseñará a sublimar su Clairette.

Claire und Stéphane öffnen Ihnen die Tür der Domaine des Muttes. Inmitten von Weinbergen und Hütten können Sie ihr ökologisches Erbe entdecken und an einem einzigartigen Erlebnis teilnehmen! Baptiste, der Mixologe, wird Ihnen zeigen, wie Sie ihren Clairette verfeinern können.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans