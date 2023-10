Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2023: Michèle Caïric 111 Chemin de Reynaud-Valprionde Montcuq-en-Quercy-Blanc, 14 octobre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Domaine de création : Sculpture

Balade en montagne à la chasse aux cailloux. Dénicher le bon bloc, prendre son pouls, sentir son corps, flirter avec la pierre, « je rentre dans la matière ».

Formes, couleurs et résonances, gardiennes du temps, sources de mon inspiration. « Je vais de ce pas, chercher la douceur qui sommeille en son cœur de pierre… » Michèle Caïric

Atelier ouvert toute l’année sur rendez vous au 06.88.82.33.64

Exposition sculpture/peinture/gravure

Exposition temporaire.

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

111 Chemin de Reynaud-Valprionde Atelier de Michèle Caïric

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Creative fields: Sculpture

A stroll in the mountains on the hunt for pebbles. Finding the right boulder, taking its pulse, feeling its body, flirting with the stone, « getting into the material ».

Shapes, colors and resonances, guardians of time, sources of my inspiration. « I take this step to seek out the gentleness that lies dormant in her heart of stone? Michèle Caïric

Workshop open all year round by appointment 06.88.82.33.64

Sculpture/painting/engraving exhibition

Temporary exhibition

Campo creativo: Escultura

Un paseo por la montaña en busca de guijarros. Encontrar el canto rodado adecuado, tomarle el pulso, sentir su cuerpo, coquetear con la piedra, « adentrarme en la materia ».

Formas, colores y resonancias, guardianes del tiempo, fuentes de mi inspiración. « Doy este paso para buscar la dulzura que yace latente en su corazón de piedra? Michèle Caïric

Abierto todo el año con cita previa en el 06.88.82.33.64

Exposición de escultura/pintura/grabado

Exposición temporal

Kreativer Bereich: Skulptur

Spaziergang in den Bergen auf der Jagd nach Kieselsteinen. Den richtigen Block ausfindig machen, den Puls fühlen, den Körper spüren, mit dem Stein flirten, « ich gehe in die Materie hinein ».

Formen, Farben und Resonanzen, Hüter der Zeit, Quellen meiner Inspiration. « Ich gehe diesen Schritt, um die Sanftheit zu suchen, die in ihrem Herzen aus Stein schlummert… » Michèle Caïric

Atelier das ganze Jahr über nach Vereinbarung unter 06.88.82.33.64 geöffnet

Ausstellung Bildhauerei/Malerei/Gravur

Temporäre Ausstellung

Mise à jour le 2023-09-29 par OT CVL Castelnau-Montratier