Réveillon de La Saint Sylvestre au Bistro de l’Octroi 111 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda Réveillon de La Saint Sylvestre au Bistro de l’Octroi 111 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda, 31 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda. Sarlat-la-Canéda Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Le restaurant le Bistro de l’Octroi vous propose son menu de fête ! Coupe de Champagne Taittinger et ses amuses bouches,

Velouté de Potiron & mousse aux épices,

Feuilleté de Ris de Veau braisés aux morilles, pépite de Foie gras & purée de châtaignes,

Trou Périgourdin,

Médaillon de Lotte rôti OU filet de bœuf Rossini

Brie de Meaux Truffé,

Craquant chocolat noisette & sorbet mandarine. Menu détaillé en visuel..

111 Avenue de Selves Restaurant le Bistro de l’Octroi

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

