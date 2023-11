Festival Alimenterre 111 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne, 1 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Soirée multiculturelle, repas traditionnel et ciné-débat.

– 17h30 : Projection du film du festival Alimenterre « Tu nourriras le monde » (89 min), de Nathan PIRARD et Floris SCHRUIJER.

Ce documentaire, filmé dans la Marne et l’Aube, retrace l’histoire agricole d’une région céréalière française où se pratique une agriculture particulièrement intensive, la Champagne crayeuse. Pour comprendre les origines des crises sociales et environnementales auxquelles les campagnes de cette région sont aujourd’hui confrontées, deux jeunes ingénieurs agronomes partent à la rencontre de ces céréaliers. A travers le récit de leurs histoires personnelles, peu à peu se reconstruit le fil des politiques agricoles des 70 dernières années, et leur impact sur nos campagnes.

Projection gratuite. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tous publics.

– 19 h : Les associations du Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité Internationale vous proposent une

soirée multiculturelle autour d’un repas traditionnel (couscous) et d’animations musicales..

111 Avenue de Paris Cantine du 111

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Multicultural evening, traditional meal and film-debate.

– 5:30pm: Screening of the Alimenterre Festival film « Tu nourriras le monde » (89 min), by Nathan PIRARD and Floris SCHRUIJER.

Filmed in the Marne and Aube regions of France, this documentary traces the agricultural history of the Chalk Champagne region, a particularly intensive cereal-growing area. To understand the origins of the social and environmental crises facing the region’s countryside today, two young agronomists set out to meet these cereal farmers. Through their personal stories, they gradually reconstruct the agricultural policies of the last 70 years, and their impact on the countryside.

Free screening. Admission free, subject to availability. Open to all.

– 7 p.m.: The associations of the Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité Internationale offer you a

multicultural evening with a traditional meal (couscous) and musical entertainment.

Velada multicultural, comida tradicional y cine-debate.

– 17.30 h: Proyección de la película del Festival de Alimenterre « Tu nourriras le monde » (89 min), de Nathan PIRARD y Floris SCHRUIJER.

Este documental, rodado en las regiones de Marne y Aube, recorre la historia agrícola de una región cerealista francesa especialmente intensiva, la Champaña calcárea. Para comprender el origen de las crisis sociales y medioambientales a las que se enfrenta el campo de esta región en la actualidad, dos jóvenes ingenieros agrónomos salen al encuentro de estos cerealistas. A través de sus historias personales, van reconstruyendo poco a poco las políticas agrícolas de los últimos 70 años y su impacto en el campo.

Proyección gratuita. Entrada gratuita, según disponibilidad. Acceso libre.

– 19.00 h: Las asociaciones del Colectivo Ciudades en Champaña por la Solidaridad Internacional le invitan a una velada gastronómica multicultural

velada multicultural con comida tradicional (cuscús) y animación musical.

Multikultureller Abend, traditionelles Essen und Filmdebatte.

– 17.30 Uhr: Vorführung des Films des Festivals Alimenterre « Tu nourriras le monde » (89 min), von Nathan PIRARD und Floris SCHRUIJER.

Dieser Dokumentarfilm, der in den Departements Marne und Aube gedreht wurde, zeichnet die landwirtschaftliche Geschichte einer französischen Getreideanbauregion nach, in der eine besonders intensive Landwirtschaft betrieben wird: die kreidehaltige Champagne. Um die Ursprünge der sozialen und ökologischen Krisen zu verstehen, mit denen die ländlichen Gebiete dieser Region heute konfrontiert sind, begeben sich zwei junge Agraringenieure auf die Suche nach diesen Getreidebauern. Durch die Erzählung ihrer persönlichen Geschichten rekonstruiert sich nach und nach der Faden der Agrarpolitik der letzten 70 Jahre und ihre Auswirkungen auf unsere ländlichen Gebiete.

Die Vorführung ist kostenlos. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze. Für alle Zuschauer.

– 19 Uhr: Die Vereine des Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité Internationale laden Sie zu einem

multikulturellen Abend mit einem traditionellen Essen (Couscous) und musikalischen Darbietungen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne