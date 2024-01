Théâtre au Vox – « Embrasse-moi idiot » 111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage, vendredi 24 mai 2024.

Fort-Mahon-Plage Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

« MEFIEZ-VOUS DES APPARENCES…

Bertrand est fermé comme une huître et jaloux comme un pou ! Il soupçonne sa femme Sophie de le tromper avec Olivier. Son couple semble aller droit dans le mur.

Il élabore alors un plan machiavélique afin de se venger et rendre sa femme jalouse : la quitter, pour qu’elle revienne vers lui. Pour cela il embauche Cindy, une jeune comédienne, pour jouer le rôle de sa maîtresse.

Victime de sa propre stratégie, il se retrouve rapidement coincé entre Cindy qui prend un peu trop son rôle à cœur et Sophie qui est loin d’avoir dit son dernier mot. »

Tarif: Plein tarif 20€ – Tarif réduit (étudiant – demandeur d’emploi) 15€

111 avenue de la plage

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France



