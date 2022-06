110ème anniversaire

110ème anniversaire, 2 juillet 2022

2022-07-02 – 2022-07-02

Samedi : 18h30 – dîner sur réservation (assiette du terroir, dessert et café), 20h – gala du 110ème anniversaire avec le célèbre Robin Leon et l’orchestre Zornwind.

Dimanche : 11h – apéritif concert Harmonie St Arbogast, 12h – Déjeuner sur réservation, 14h – festival de gymnastique & musique, 19h – Grand concert de clôture avec le JazzMuk Big Band.

Dimanche : 11h – apéritif concert Harmonie St Arbogast, 12h – Déjeuner sur réservation, 14h – festival de gymnastique & musique, 19h – Grand concert de clôture avec le JazzMuk Big Band.

