Visite du château et des jardins de Malleret 1104 Chemin de Malleret Cadaujac, 16 septembre 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Visite des jardins et du château de Malleret classés Monuments Historiques en compagnie des propriétaires.

Le château est habité par ces derniers et contient des meubles remarquables..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

1104 Chemin de Malleret Château de Malleret

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit the gardens and Château de Malleret, listed as a Historic Monument, in the company of the owners.

The château is inhabited by the owners and contains some remarkable pieces of furniture.

Visite los jardines y el Château de Malleret, declarado Monumento Histórico, en compañía de los propietarios.

El castillo está habitado por los propietarios y contiene algunas piezas notables de mobiliario.

Besuchen Sie die Gärten und das Schloss von Malleret, die unter Denkmalschutz stehen, in Begleitung der Besitzer.

Das Schloss wird von diesen bewohnt und enthält bemerkenswerte Möbel.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Montesquieu