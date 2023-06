Concours de chiens de bergers 1100 Chemin de la Fortunelle Malataverne, 1 juillet 2023, Malataverne.

Malataverne,Drôme

Concours de chiens de bergers, organisé par Les Brebis de la Fortunelle. Seront présents des animaux du cinéma. Buvette et restauration sur place. Tombola.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . .

1100 Chemin de la Fortunelle

Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Shepherd dog competition, organized by Les Brebis de la Fortunelle. Animals from the cinema will be present. Refreshments and snacks on site. Tombola

Concurso de perros pastores, organizado por Les Brebis de la Fortunelle. Los animales del cine estarán presentes. Refrescos y catering in situ. Tómbola

Wettbewerb für Hirtenhunde, organisiert von Les Brebis de la Fortunelle. Es werden auch Tiere aus Filmen anwesend sein. Getränke und Speisen vor Ort. Tombola

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence