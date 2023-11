CONCERT DE NOËL 110 Rue principale Walschbronn, 17 décembre 2023, Walschbronn.

Walschbronn,Moselle

Concert de Noël, dans une ambiance de Noël, avec le groupe Ho, ho, ho et la chorale Sainte Cécile de Walschbronn.

Des stands de restauration (grillades, vin chaud, crêpes, café, gâteaux) seront disposés à l’extérieur de la salle socio-culturelle et seront accompagnés d’une vente d’objets de bricolage ainsi que d’une tombola.

L’intégralité des bénéfices sera reversées à l’association les Bulles Multicolores.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

110 Rue principale Salle de la Forge

Walschbronn 57720 Moselle Grand Est



Christmas concert with the group Ho, ho, ho and the Sainte Cécile choir from Walschbronn.

Food stalls (grills, mulled wine, crêpes, coffee, cakes) will be set up outside the Salle Socio-Culturelle, along with a craft sale and tombola.

All proceeds will go to the Bulles Multicolores association.

Concierto de Navidad, en un ambiente navideño, con el grupo Ho, ho, ho y el coro Sainte Cécile de Walschbronn.

En el exterior de la Sala Socio-Cultural se instalarán puestos de comida (parrillas, vino caliente, crepes, café, pasteles), venta de artesanía y tómbola.

Todos los beneficios se destinarán a la asociación Bulles Multicolores.

Weihnachtskonzert in weihnachtlicher Atmosphäre mit der Gruppe Ho, ho, ho und dem Chor Sainte Cécile aus Walschbronn.

Im Außenbereich des soziokulturellen Saals werden Essensstände (Grill, Glühwein, Crêpes, Kaffee, Kuchen) aufgebaut, die von einem Verkauf von Bastelartikeln sowie einer Tombola begleitet werden.

Der gesamte Erlös geht an den Verein Les Bulles Multicolores.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU PAYS DE BITCHE