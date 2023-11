SOIRÉE COMEDY CLUB 110 rue Alexandre Le Grand Fécamp, 28 novembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

La Verrière change de décor pour cette soirée Comedy Club !

Rien de prévu le mardi 28 novembre ?

Alors, venez nombreux et laissez-vous emporter par l’humour du Comedy Club !

Ne manquez pas cette occasion unique de passer une soirée sous le signe du rire et de la bonne humeur au Palais Bénédictine !

Au programme, shows humoristiques accompagnés de mets à partager et de nos cocktails emblématiques.

le mardi 28 novembre

20h30-22h30

110 rue Alexandre le Grand à Fécamp

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

2023-11-28 20:30:00 fin : 2023-11-28 22:30:00. .

110 rue Alexandre Le Grand La Verrière

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



La Verrière gets a makeover for this Comedy Club evening!

No plans on Tuesday, November 28?

Then come one, come all, and let yourself be swept away by the humor of the Comedy Club!

Don’t miss this unique opportunity to spend an evening of laughter and good humor at the Palais Bénédictine!

On the program: comedy shows accompanied by food to share and our signature cocktails.

? Tuesday November 28

? 8:30pm-10:30pm

?110 rue Alexandre le Grand, Fécamp

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation

La Verrière se renueva para esta velada del Club de la Comedia

¿No tiene planes para el martes 28 de noviembre?

Si es así, ¡venga uno, vengan todos y déjese llevar por el humor del Club de la Comedia!

No se pierda esta oportunidad única de pasar una velada de risas y buen humor en el Palais Bénédictine

En el programa: espectáculos cómicos acompañados de comida para compartir y nuestros cócteles de autor.

martes 28 de noviembre

de 20:30 a 22:30 h

110 rue Alexandre le Grand, Fécamp

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beber con moderación

Die Verrière wechselt für diesen Comedy Club-Abend die Kulisse!

Sie haben am Dienstag, den 28. November noch nichts vor?

Dann kommen Sie zahlreich und lassen Sie sich vom Humor des Comedy Clubs mitreißen!

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, einen Abend im Zeichen des Lachens und der guten Laune im Palais Bénédictine zu verbringen!

Auf dem Programm stehen humorvolle Shows, begleitet von Speisen zum Teilen und unseren ikonischen Cocktails.

? am Dienstag, den 28. November

? 20.30-22.30 Uhr

?110 rue Alexandre le Grand in Fécamp

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen konsumieren

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche