Les Nuits de l’Estuaire – VISITE NOCTURNE ET BAL MASQUÉ 110 rue Alexandre Le Grand Fécamp, 28 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Les Nuits de l’Estuaire fêtent la fin de la saison touristique dans l’estuaire de la Seine ⭐️

Venez porter un autre regard sur les sites touristiques du territoire en vous laissant entraîner, à la tombée de la nuit, par une vague d’animations musicales, théâtrales et gustatives.

Musées, bâtiments historiques ou classés, sites naturels et autres lieux étonnants vous ouvrent leurs portes.

VISITE NOCTURNE ET BAL MASQUÉ

→ PALAIS BÉNÉDICTINE

Il y a 150 ans, le Palais ouvrait ses portes pour la toute première fois au public.

Venez prendre part à une visite guidée exclusive, à la nuit tombée, pour découvrir les premiers espaces du musée rénovés : la salle gothique illuminée et la collection d’arts religieux sublimée.

L’oratoire et la salle du Dôme sont ainsi mis en valeur avec de nouveaux éléments digitaux retraçant la fabuleuse histoire du Palais.

Un bal masqué s’ensuivra dans la salle des Abbés..

2023-10-28 19:30:00

110 rue Alexandre Le Grand PALAIS BÉNÉDICTINE

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Les Nuits de l’Estuaire celebrates the end of the tourist season on the Seine estuary ????

Come and take a fresh look at the region’s tourist sites as night falls, and let yourself be swept away by a wave of musical, theatrical and culinary events.

Museums, historic or listed buildings, natural sites and other surprising places open their doors to you.

NIGHT TOUR AND MASKED BALL

? BENEDICTINE PALACE

150 years ago, the Palace opened its doors to the public for the very first time.

Come and take part in an exclusive guided tour, at nightfall, to discover the museum’s first renovated spaces: the Gothic room illuminated and the religious art collection sublimated.

The oratory and the Dome room are highlighted by new digital elements retracing the Palace’s fabulous history.

A masked ball will follow in the Salle des Abbés.

Les Nuits de l’Estuaire celebran el final de la temporada turística en el estuario del Sena ????

Venga a contemplar de otra forma los lugares turísticos de la región al caer la noche y déjese llevar por una oleada de eventos musicales, teatrales y culinarios.

Museos, edificios históricos o catalogados, parajes naturales y otros lugares sorprendentes le abren sus puertas.

VISITA NOCTURNA Y BAILE DE MÁSCARAS

? PALACIO BENEDICTINO

Hace 150 años, el Palacio abrió sus puertas al público por primera vez.

Participe en una visita guiada exclusiva, al anochecer, para descubrir los primeros espacios del museo renovados: la sala gótica iluminada y la colección de arte religioso sublimada.

El oratorio y la sala de la Cúpula se realzan con nuevos elementos digitales que recorren la fabulosa historia del Palacio.

A continuación se celebrará un baile de máscaras en la Sala de los Abades.

Die Nuits de l’Estuaire feiern das Ende der touristischen Saison in der Seine-Mündung ???

Lassen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit von einer Welle von Musik-, Theater- und Geschmackserlebnissen mitreißen und werfen Sie einen anderen Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Region.

Museen, historische oder denkmalgeschützte Gebäude, Naturstätten und andere erstaunliche Orte öffnen ihre Türen für Sie.

NACHTBESICHTIGUNG UND MASKENBALL

? BENEDIKTINERPALAST

Vor 150 Jahren öffnete der Palast zum allerersten Mal seine Pforten für die Öffentlichkeit.

Nehmen Sie an einer exklusiven Führung bei Einbruch der Dunkelheit teil, um die ersten renovierten Räume des Museums zu entdecken: der gotische Saal wird beleuchtet und die Sammlung religiöser Kunst sublimiert.

Das Oratorium und der Kuppelsaal werden mit neuen digitalen Elementen hervorgehoben, die die fabelhafte Geschichte des Palastes nachzeichnen.

Im Anschluss daran findet im Abtssaal ein Maskenball statt.

