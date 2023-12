Randonnée et animations nature parent/grand-parent/enfant 110 route du Payrat Cahors, 20 décembre 2023 14:30, Cahors.

Cahors,Lot

Animations nature avec Colin Borie de l’association les chemins de Colin et la Maison des P’tits Curieux.

Découverte de notre environnement lors d’une balade de deux heures, accessible à tous.

Gratuit sur inscription au plus tard le 15 décembre.

Places limitées..

2023-12-20 14:30:00

110 route du Payrat MJC de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Nature activities with Colin Borie from the association les chemins de Colin and the Maison des P’tits Curieux.

Discover our environment during a two-hour walk, accessible to all.

Free with registration by December 15.

Places limited.

Actividades en la naturaleza con Colin Borie de la asociación les chemins de Colin y la Maison des P’tits Curieux.

Descubra nuestro entorno durante un paseo de dos horas, accesible a todos.

Gratuito previa inscripción antes del 15 de diciembre.

Plazas limitadas.

Naturanimationen mit Colin Borie vom Verein les chemins de Colin und dem Maison des P’tits Curieux.

Entdeckung unserer Umwelt während eines zweistündigen Spaziergangs, der für alle zugänglich ist.

Kostenlos bei Anmeldung bis spätestens 15. Dezember.

Begrenzte Plätze.

