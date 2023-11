JOURNÉES EN OR : VISITE ACCORDS METS ET VINS 110 Route de Montsoreau Saumur, 2 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Cette année, Gratien & Meyer vous gâte avec une visite ponctuée d’accords mets et vins. Découvrez le cocon des vins de la maison, mettez vos sens en éveil et suivez le guide qui vous révélera les clés d’un accord mets et vins réussi..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

110 Route de Montsoreau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This year, Gratien & Meyer spoils you with a food and wine pairing tour. Discover the house wine cocoon, awaken your senses and follow the guide who will reveal the keys to successful wine and food pairing.

Este año, Gratien & Meyer le mima con una visita guiada de maridaje. Descubra el capullo de los vinos de la casa, despierte sus sentidos y siga al guía que le desvelará las claves de un maridaje de éxito.

In diesem Jahr verwöhnt Sie Gratien & Meyer mit einem Besuch, bei dem Speisen und Weine aufeinander abgestimmt werden. Entdecken Sie den Weinkokon des Hauses, erwecken Sie Ihre Sinne und folgen Sie dem Führer, der Ihnen die Schlüssel zu einer gelungenen Kombination von Speisen und Weinen verrät.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire