NIGHT & BULLES : APÉROS ET CONCERTS : 11 AOÛT 110 route de Montsoreau Saumur, 11 août 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Vous les attendiez avec impatience, et les voici ! Les apéro-concerts Gratien & Meyer sont de retour pour 6 dates exceptionnelles tout au long de la saison..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 21:00:00. EUR.

110 route de Montsoreau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



You’ve been waiting for them, and here they are! The Gratien & Meyer aperitif concerts are back for 6 exceptional dates throughout the season.

Los esperaba con impaciencia, ¡y ya están aquí! Vuelven los conciertos de aperitivo de Gratien & Meyer en 6 fechas excepcionales a lo largo de la temporada.

Sie haben sie mit Ungeduld erwartet, und hier sind sie! Die Apéro-Konzerte Gratien & Meyer sind wieder da, für 6 außergewöhnliche Termine während der gesamten Saison.

