Concert : Pulled Pork 110 route de châteauneuf Montélimar, 7 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Alors autant vous dire que ça va envoyer du jambon sur scène! Pulled pork, un groupe de copains qui s’est formé à l’occasion de nos scènes ouvertes! Et leur nom? Et bien disons le ! Ils sont tous fans de nos BURGER, et spécialement le Pulled Pork!.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

110 route de châteauneuf La petite Fabrique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



So let’s just say we’re in for a real treat! Pulled pork, a group of friends formed during our open stages! And their name? Well, let’s just say it! They’re all fans of our BURGERs, especially the Pulled Pork!

¡Así que digamos que nos espera un verdadero placer en el escenario! Pulled pork, ¡un grupo de amigos formado durante nuestros escenarios abiertos! ¿Y su nombre? Bueno, ¡digámoslo así! Todos son fans de nuestras BURGER, ¡especialmente de la Pulled Pork!

Und das ist auch gut so, denn auf der Bühne wird es ordentlich krachen! Pulled Pork ist eine Gruppe von Freunden, die sich anlässlich unserer offenen Bühnen zusammengefunden hat Und ihr Name? Nun, sagen wir es mal so! Sie sind alle Fans unserer Burgerläden, vor allem des Pulled Pork!

Mise à jour le 2023-10-03 par Montélimar Tourisme Agglomération