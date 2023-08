Inauguration de la guinguette 110 route de Châteauneuf Montélimar, 6 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Une ambiance en mode vraie guinguette, vrai bon vivant! Qu’on se le dise! On ne vous attend non pas nombreux, non non non ! On vous attend innombrable!.

2023-09-06 fin : 2023-09-06 . .

110 route de Châteauneuf Magasin de la FABrique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A real guinguette atmosphere, a real bon vivant! Let’s hear it! We don’t expect you to be numerous, no, no, no! We’re expecting countless of you!

¡Un auténtico ambiente guinguette, un auténtico bon vivant! ¡Un aplauso! ¡No esperamos a muchos de ustedes, no, no, no! Esperamos que seáis incontables

Eine Atmosphäre wie in einem echten Heurigen, ein echter Bonvivant! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! Wir erwarten Sie nicht zahlreich, nein, nein, nein, nein! Wir erwarten Sie unzählige!

