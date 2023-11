Marché de Noël 110 Place Richard Feuillet Ondres, 9 décembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Rendez-vous de 10h à 19h samedi et de 10h à 18h dimanche pour un marché de Noël sous le signe du Téléthon. Achat et solidarité au programme ! Bonjour stands d’artisanat et de produits du terroir !

Structures gonflables samedi et dimanche après-midi, stand de maquillage proposés par l’association des parents d’élèves samedi après-midi. Rencontre avec le Père Noël dimanche après-midi.

Restauration sous chapiteau tout le week end..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

110 Place Richard Feuillet Salle Capranie

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us from 10am to 7pm on Saturday and 10am to 6pm on Sunday for a Christmas market in support of the Telethon. Shopping and solidarity on the agenda! Hello craft and local produce stalls!

Inflatable structures on Saturday and Sunday afternoons, and face-painting by the Parents’ Association on Saturday afternoon. Meet Santa Claus on Sunday afternoon.

Catering under marquee all weekend.

Ven de 10.00 a 19.00 horas el sábado y de 10.00 a 18.00 horas el domingo a un mercadillo navideño a beneficio del Telemaratón. ¡Compras y solidaridad en el programa! ¡Hola puestos de artesanía y productos locales!

Hinchables el sábado y el domingo por la tarde, pintura de caras a cargo de la Asociación de Padres el sábado por la tarde. Encuentro con Papá Noel el domingo por la tarde.

Catering bajo carpa todo el fin de semana.

Treffen Sie sich von 10 bis 19 Uhr am Samstag und von 10 bis 18 Uhr am Sonntag zu einem Weihnachtsmarkt im Zeichen des Telethon. Einkaufen und Solidarität stehen auf dem Programm! Hallo Stände mit Kunsthandwerk und regionalen Produkten!

Hüpfburgen am Samstag- und Sonntagnachmittag, Schminkstände, die von der Elternvereinigung am Samstagnachmittag angeboten werden. Treffen mit dem Weihnachtsmann am Sonntagnachmittag.

Verpflegung im Festzelt während des gesamten Wochenendes.

