Téléthon Saint-Auban sur l’Ouvèze 110 montée de l’école Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, 9 décembre 2023, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.

Saint-Auban-sur-l’Ouvèze,Drôme

Exprimez votre générosité tout en profitant d’un après-midi convivial, avec quelques douceurs, objets de déco… Puis, une petite marche pour se dégourdir les jambes. N’hésitez pas à faire ressortir votre esprit compétiteur avec le concours de belote !.

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 . .

110 montée de l’école Salle du restaurant scolaire

Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Express your generosity while enjoying a friendly afternoon, with some sweets, decorative objects… Then, a little walk to stretch your legs. Don’t hesitate to bring out your competitive spirit with the belote contest!

Exprese su generosidad mientras disfruta de una tarde de convivencia, con algunos dulces, objetos de decoración… Después, un pequeño paseo para estirar las piernas. ¡No dudes en sacar a relucir tu espíritu competitivo con el concurso de belote!

Bringen Sie Ihre Großzügigkeit zum Ausdruck und genießen Sie gleichzeitig einen geselligen Nachmittag mit einigen Süßigkeiten, Deko-Objekten… Anschließend können Sie sich bei einem kleinen Spaziergang die Beine vertreten. Zögern Sie nicht, Ihren Wettbewerbsgeist beim Belote-Wettbewerb zu zeigen!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale