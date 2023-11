Lecture musicale pour adultes et ados : Histoire d’irène 110 Impasse de l’industrie Clérieux, 18 novembre 2023, Clérieux.

Clérieux,Drôme

Lecture musicale pour adultes et adolescents : Histoire d’Irène (fragments du roman d’Erri de Luca)



Mise en lecture : Armelle Delevoie

Mise en musique : Mathieu Lachand (violoncelle, guitare, harmonica)



Sur réservation au 09 86 55 82 56 ou par mail.

2023-11-18 18:00:00

110 Impasse de l’industrie Bibliothèque Pour Tous

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical reading for adults and teenagers: Histoire d’Irène (fragments from the novel by Erri de Luca)



Directed by Armelle Delevoie

Music: Mathieu Lachand (cello, guitar, harmonica)



By reservation: 09 86 55 82 56 or by e-mail

Lectura musical para adultos y adolescentes: Histoire d’Irène (fragmentos de la novela de Erri de Luca)



Dirección: Armelle Delevoie

Música: Mathieu Lachand (violonchelo, guitarra, armónica)



Reserva previa en el 09 86 55 82 56 o por correo electrónico

Musikalische Lesung für Erwachsene und Jugendliche : Geschichte von Irene (Fragmente des Romans von Erri de Luca)



Lesung: Armelle Delevoie

Musikalische Gestaltung: Mathieu Lachand (Cello, Gitarre, Mundharmonika)



Mit Reservierung unter 09 86 55 82 56 oder per E-Mail

