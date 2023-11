Flashmob des élèves du lycée des 3 sources 110 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence, 24 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Mobilisation des élèves dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes..

2023-11-24 14:00:00 fin : 2023-11-24 . .

110 chemin du Valentin Lycée du Valentin

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Students mobilized for the International Day for the Elimination of Violence against Women.

Implicar a los estudiantes en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Mobilisierung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen.

2023-11-17