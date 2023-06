Atelier Future of Tech 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris, 13 juin 2023, Paris.

Bonjour à toutes et tous, le Lab 110 bis accueillera une classe de collège le mardi 13 juin prochain à 10h.

Pour l’association Latitudes, ce sera l’occasion d’animer l’atelier Future of Tech, son programme de sensibilisation aux impacts socio et environnementaux du numérique destiné aux élèves du Secondaire.

À travers un jeu de cartes ludique et participatif, les élèves découvrent les étapes de la création d’un projet tech, et les principaux métiers associés, mais aussi toutes les bonnes questions à se poser pour un projet responsable !

On y aborde de problématiques concrètes comme la place des femmes dans le numérique, le cyberharcèlement, l’addiction aux écrans ou encore l’impact énergétique du numérique.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir au lab le mardi 13 juin à 10h. Pour avoir plus d’information sur le projet : https://www.latitudes.cc/pour-les-ecoles

2023-06-13T10:00:00+02:00 – 2023-06-13T12:00:00+02:00

