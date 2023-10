Programme RESPIR PAUSE 110 110 bis Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Programme RESPIR PAUSE 110 110 bis Limoges Limoges, 13 février 2024, Limoges. Programme RESPIR PAUSE 110 Mardi 13 février 2024, 12h00 110 bis Limoges 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T12:00:00+01:00 – 2024-02-13T12:30:00+01:00

2024-02-13T12:00:00+01:00 – 2024-02-13T12:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu 110 bis Limoges Adresse 13 rue François Chénieux limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 110 bis Limoges Limoges latitude longitude 45.834978;1.255514

110 bis Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/