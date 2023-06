Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 110 bis Limoges Limoges, 21 juin 2023, Limoges.

Objectifs : découvrir les mécanismes de la programmation et de l’orientation spatiale à travers des jeux de courses. Un jeu pour les ados/adultes et un adapté aux plus jeunes pour expérimenter à tout âge. Programmez vos déplacements, évitez les pièges et gagnez la course !

Public : à partir de 5 ans

Animation assurée par La Cité des Jeux (ludothèque de Limoges)

110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T15:30:00+02:00

