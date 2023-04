Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 110 bis Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 110 bis Limoges, 3 mai 2023, Limoges. Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 Mercredi 3 mai, 14h00 110 bis Limoges Atelier » FUSÉE A EAU » 3… 2… 1… C’est parti ! Fabriquez votre propre fusée pour un décollage immédiat. Construction de sa propre fusée à l’aide de matériaux de récupération (bouteille en plastique), puis lancement des fusées à eau.

Public : à partir de 7 ans

Objectifs : comprendre la propulsion, la compression d’un gaz, l’aérodynamisme

Animation assurée par Récréasciences 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T15:30:00+02:00

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu 110 bis Limoges Adresse 13 rue François Chénieux limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 110 bis Limoges Limoges

110 bis Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 110 bis Limoges 2023-05-03 was last modified: by Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 110 bis Limoges 110 bis Limoges 3 mai 2023 110 bis Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne