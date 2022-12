Session de travail GT pôle recrutement 110 bis Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Session de travail GT pôle recrutement 110 bis Limoges, 14 mars 2023, Limoges. Session de travail GT pôle recrutement Mardi 14 mars 2023, 09h00 110 bis Limoges Session de travail GT pôle recrutement 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Session de travail en vue de la professionnalisation de la fonction recrutement J2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T09:00:00+01:00

2023-03-14T17:00:00+01:00

