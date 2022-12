LAB OUVERT 110 bis Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

LAB OUVERT 110 bis Limoges, 20 janvier 2023, Limoges. LAB OUVERT Vendredi 20 janvier 2023, 09h00 110 bis Limoges LAB OUVERT 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Découvrir un espace de travail partagé

Objectif : permettre une meilleure acculturation entre services. Il s’agit d’ouvrir l’espace, sur certaines plages horaires, aux collègues le souhaitant, afin qu’ils puissent venir travailler autrement, quelques heures au 110 bis, dans un environnement agréable et riche en ressources humaines, susceptibles de les accompagner sur certains usages, numériques ou collaboratifs et de découvrir les activités du Lab.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T09:00:00+01:00

2023-01-20T17:00:00+01:00

