[RESPIR] WORK C@FÉ 110 110 bis Limoges, 13 janvier 2023, Limoges. [RESPIR] WORK C@FÉ 110 Vendredi 13 janvier 2023, 08h30 110 bis Limoges [RESPIR] WORK C@FÉ 110 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Thématique de la session : présentation de Pix, service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques, par Cécile Vassy, cheffe du pôle numérique éducatif, site de Limoges, service de région académique du numérique éducatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T08:30:00+01:00

2023-01-13T09:00:00+01:00

