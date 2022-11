Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 110 bis Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 110 bis Limoges, 23 novembre 2022, Limoges. Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 Mercredi 23 novembre, 14h00 110 bis Limoges Programme RESPIR – MERCREDI DU 110 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Atelier » Dans la peau d’un bâtisseur romain » pour s’intéresser aux modes de vie d’une société et d’une époque données, et se sensibiliser à l’archéologie expérimentale. Les apprentis archéologues sont mis au défi d’utiliser des outils antiques pour implanter deux pans de murs en reproduisant les gestes et les procédés des constructeurs romains.

Atelier créé par Cap Archéo et animé par Récréasciences

