La Gaillard Académie 110 Avenue Abbé Jean Alvitre Brive-la-Gaillarde, 12 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Découvrez la Gaillard Académie, votre site de loisirs immersifs à Brive !

En équipe, venez enquêter dans l’un de nos univers d’Escape Game !

Votre mission : résoudre énigmes, jeux et autres mécanismes. Explorez une grotte préhistorique, visitez un château médiéval ou infiltriez-vous dans un vestiaire de rugby autant de mission à découvrir. 3, 2, 1 … Enquêtez !

Ou défiez vous dans une Battle Quiz de folie, au programme quiz, blind test, mini jeux et bonne humeur. Attention au KO qui règne dans l’atmosphère, votre adversaire n’est jamais bien loin de vous chiper la bonne réponse. Venez vous affronter dans cette arène insolite. 3, 2, 1 … Buzzez !

Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires et du mercredi au dimanche hors vacances scolaires. Consulter notre site internet pour les jours et horaires exactes.

Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone au 05 55 74 98 18.. Entre amis

fin : . EUR.

110 Avenue Abbé Jean Alvitre

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and challenge us at the Gaillard Académie, your new escape game in Brive! Your mission: form a team of three to six players and choose one of our three universes (prehistory, Rugby or medieval). Your only goal: get out in less than 60 minutes. But to succeed, you have to solve puzzles, games and other mechanisms invented by our best teachers! Cohesion, communication and investigation are your key words! So, are you ready to challenge the academy?

Descubra la Gaillard Académie, ¡su lugar de ocio inmersivo en Brive!

En equipo, ¡venid a investigar en uno de nuestros mundos de Escape Game!

Su misión: resolver acertijos, juegos y otros mecanismos. Explorar una cueva prehistórica, visitar un castillo medieval o infiltrarse en un vestuario de rugby: hay muchas misiones por descubrir. 3, 2, 1 … ¡Investiga!

O desafíate a ti mismo a una alocada Batalla de preguntas y respuestas, pruebas a ciegas, minijuegos y buen humor. Cuidado con el ambiente noqueador, ya que tu oponente nunca está lejos de robarte la respuesta correcta. Ven a batirte en esta insólita arena. 3, 2, 1 … ¡Zumbido!

Abierto todos los días durante las vacaciones escolares y de miércoles a domingo fuera de ellas. Consulte nuestra página web para conocer los días y horarios exactos.

Es necesario reservar en línea o por teléfono en el 05 55 74 98 18.

Entdecken Sie die Gaillard Académie, Ihren Ort der immersiven Freizeitgestaltung in Brive!

Ermitteln Sie als Team in einem unserer Escape-Games!

Ihre Aufgabe ist es, Rätsel, Spiele und andere Mechanismen zu lösen. Erforschen Sie eine prähistorische Höhle, besuchen Sie eine mittelalterliche Burg oder versetzen Sie sich in eine Rugby-Umkleidekabine – es gibt viel zu entdecken. 3, 2, 1 … Ermitteln Sie!

Oder fordern Sie sich in einem verrückten Battle Quiz heraus. Auf dem Programm stehen Quiz, Blindtests, Minispiele und gute Laune. Achten Sie auf das KO-System, das in der Atmosphäre herrscht, denn Ihr Gegner ist nie weit davon entfernt, Ihnen die richtige Antwort zu entlocken. Treten Sie in dieser ungewöhnlichen Arena gegeneinander an. 3, 2, 1 … Buzzez!

Täglich während der Schulferien und von Mittwoch bis Sonntag außerhalb der Schulferien geöffnet. Auf unserer Website finden Sie die genauen Tage und Uhrzeiten.

Reservierungen sind online oder telefonisch unter 05 55 74 98 18 erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme