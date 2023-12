Concert de Noël 11 ZA SUD Grignan, 22 décembre 2023, Grignan.

Grignan Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-22

De Vivaldi à Debussy, en passant par Brahms et Schubert, ce concert proposé par Tatiana, Malou & Claire sera un moment convivial et varié..

11 ZA SUD Le Prieuré Grignan

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



