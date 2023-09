Fête Plaisir ! 11 ZA SUD Grignan, 18 novembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Dans une ambiance conviviale, artisans et producteurs de la région vous présenteront le fruit de leur travail. Peinture, livres, céramique, crèches, huiles essentielles, porcelaine, coussins, vêtements enfants.. et bien d’autres jolis articles à découvrir.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

11 ZA SUD Le Prieuré de Grignan

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In a friendly atmosphere, local artisans and producers will present the fruits of their labor. Paintings, books, ceramics, cribs, essential oils, porcelain, cushions, children’s clothes… and many other lovely items to discover

En un ambiente acogedor, los artesanos y productores locales le mostrarán los frutos de su trabajo. Cuadros, libros, cerámica, cunas, aceites esenciales, porcelana, cojines, ropa infantil… y muchos otros bellos artículos por descubrir

In einer freundlichen Atmosphäre präsentieren Ihnen Kunsthandwerker und Produzenten aus der Region die Früchte ihrer Arbeit. Malerei, Bücher, Keramik, Krippen, ätherische Öle, Porzellan, Kissen, Kinderkleidung… und viele andere hübsche Artikel gibt es zu entdecken

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes