Marché d’artisanat et de broderies malgaches 11 ZA SUD, 10 juin 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Marché de broderies et d’artisanat malgaches réalisés par l’ASA (au profit des familles en grande précarité de Madagascar) à Tananarive et proposé par l’ASAM Drôme Provençale..

2023-06-10 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-10 19:00:00. .

11 ZA SUD Le Prieuré Grignan

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Market of embroideries and Malagasy handicrafts made by the ASA (for the benefit of families in great need in Madagascar) in Tananarive and proposed by the ASAM Drôme Provençale.

Mercado de bordados y artesanía malgache realizado por ASA (en beneficio de familias muy necesitadas de Madagascar) en Tananarive y propuesto por ASAM Drôme Provençale.

Markt mit madagassischen Stickereien und Kunsthandwerk, die von der ASA (zugunsten von Familien in großer Not in Madagaskar) in Tananarive hergestellt und von der ASAM Drôme Provençale angeboten werden.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes