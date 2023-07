Jeux découvre la ferme en famille – La Croix-Colas 11 Voie Hameau de la Croix Colas Signy-le-Petit, 12 juillet 2023, Signy-le-Petit.

Décou­­­­­­­­­­­­­­­­­­vrez des volailles en tout genre et d’autres animaux de la ferme : chèvres, moutons, ânes, poneys, lapins, cochons laineux et nouveauté en 2021: des alpa­­­­­­­­­­­­­­­­­­gas !Visite de la ferme : (20 à 40 min) Au choix à la fin de la visite, un tour de poney ou une prome­­­­­­­­­­­­­­­­­­nade à pied avec les alpa­­­­­­­­­­­­­­­­­­gas. (Il n’est pas possible de monter sur le dos des alpa­­­­­­­­­­­­­­­­­­gas)Promenades à cheval possible sur place également..

Discover all kinds of poultry and other farm animals: goats, sheep, donkeys, ponies, rabbits, woolly pigs and new in 2021: alpacas! (20 to 40 min) Your choice at the end of the visit, a pony ride or a walk with the alpacas. (It is not possible to ride on the back of the alpacas). Horseback riding is also possible on site.

Descubra todo tipo de aves de corral y otros animales de granja: cabras, ovejas, burros, ponis, conejos, cerdos lanudos y la novedad de 2021: ¡las alpacas! Visita a la granja: (20 a 40 minutos) Al final de la visita, puede elegir entre un paseo en poni o un paseo con las alpacas (no es posible montar a lomos de las alpacas).

Entdecken Sie Geflügel aller Art und andere Tiere des Bauernhofs: Ziegen, Schafe, Esel, Ponys, Kaninchen, Wollschweine und neu ab 2021: Alpakas!Besuch des Bauernhofs: (20-40 Min.) Am Ende des Besuchs haben Sie die Wahl zwischen einem Ponyritt oder einem Spaziergang mit den Alpakas. (Es ist nicht möglich, auf dem Rücken der Alpakas zu reiten).

