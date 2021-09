11 septembre, le jour du chaos Caen, 7 septembre 2021, Caen.

11 septembre, le jour du chaos 2021-09-07 18:30:00 – 2021-09-07 esplanade Jean-Marie Louvel Hôtel de ville

Caen Calvados

Soirée d’échanges et de témoignages proposée à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, et de l’exposition dédiée à l’hôtel de ville.

Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis, et Dominique Simonnet, écrivain et journaliste, présenteront leur ouvrage paru aux éditions Perrin, 11 septembre, le jour du chaos.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles via https://www.weezevent.com/conference-111

L’accès à cet événement est soumis à la présentation du pass sanitaire.

Crédit photo : Doug Kanter – AFP

relationspubliques@caen.fr https://caen.fr/evenement/11-septembre-il-y-20-ans-la-fin-dun-monde

