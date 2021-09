Genève Autre lieu Genève 11 septembre 2001 / Michel Vinaver Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

11 septembre 2001 / Michel Vinaver Autre lieu, 11 septembre 2021, Genève. 11 septembre 2001 / Michel Vinaver

du samedi 11 septembre au mercredi 22 septembre à Autre lieu

**Manhattan, 2001.** Dans les semaines qui ont suivi l’effondrement des tours jumelles, Michel Vinaver prélève dans la presse américaine des récits de survivant·es, de témoins, de terroristes. Il compose un livret, sorte de partition faite de frottements, d’échos, de connexions entre les mots. Son objectif : « fixer » l’événement contre le travail de l’oubli. Le texte est rédigé en deux versions – en américain, langue des paroles rapportées et mémoire émotionnelle de l’événement, et en français, dans une traduction de l’auteur. **Manhattan, Genève, 2021.** De nouvelles tours ont été erigées. Pierre Dubey demande au compositeur new-yorkais Marc Wagnon de composer la partition musicale de la pièce. La pièce trouve ainsi le chemin de sa forme originale, celle d’un oratorio mélangeant airs, parties chorales, récitatifs. Au plateau, les acteurs/trices en jeu travaillent à doubler en français le texte américain. Les voix – fragments prélevés dans la presse, découpés et entrelacés – racontent l’événement de l’intérieur et interrogent le rapport du théâtre au réel.

Normal CHF 25.- / réduit CHF 15.-

Le Tamco présente une mise en scène de la pièce musicale « 11 septembre 2001 » de Michel Vinaver par Pierre Dubey. Un travail contre l’oubli, contre les images formatées, pour éclairer le réel. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T18:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-11T21:00:00 2021-09-11T22:00:00;2021-09-12T18:00:00 2021-09-12T19:00:00;2021-09-14T21:00:00 2021-09-14T22:00:00;2021-09-15T18:00:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-15T21:00:00 2021-09-15T22:00:00;2021-09-16T21:00:00 2021-09-16T22:00:00;2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-17T21:00:00 2021-09-17T22:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-21T21:00:00 2021-09-21T22:00:00;2021-09-22T18:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-22T21:00:00 2021-09-22T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève