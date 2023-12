Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie d’Hostun 11 Saint Maurice Hostun, 4 décembre 2023, Hostun.

Hostun,Drôme

L’Orchestre d’Harmonie d’Hostun présente son concert de Noël en compagnie de la Zigomaclick de Romans sur Isère, le Samedi 16 Décembre à 18h30 à la Salle des fêtes d’Hostun.



Participation libre. Buvette et petite restauration sur place..

11 Saint Maurice Salle des fêtes

Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Orchestre d’Harmonie d’Hostun presents its Christmas concert with the Zigomaclick from Romans sur Isère, on Saturday December 16th at 6.30pm at the Salle des fêtes in Hostun.



Free admission. Refreshments and snacks available.

La Orchestre d’Harmonie d’Hostun presenta su concierto de Navidad con el Zigomaclick de Romans sur Isère, el sábado 16 de diciembre a las 18.30 h en la Salle des fêtes de Hostun.



Entrada gratuita. Refrescos y tentempiés disponibles.

Das Harmonieorchester Hostun präsentiert sein Weihnachtskonzert zusammen mit der Zigomaclick aus Romans sur Isère am Samstag, den 16. Dezember um 18.30 Uhr im Festsaal von Hostun.



Die Teilnahme ist frei. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

