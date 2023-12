Braderie du Secours Populaire 11 Rue Waldeck-Rousseau Morcenx-la-Nouvelle, 1 décembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Venez chiner lors de la braderie du Secours Populaire!

Vêtements, vaisselle, bibelots, mobilier

Ouvert en continu de 9H à 17H.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

11 Rue Waldeck-Rousseau

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and bargain at the Secours Populaire flea market!

Clothes, crockery, knick-knacks, furniture

Open continuously from 9H to 17H

Venga a regatear al mercadillo de Secours Populaire

Ropa, vajilla, cachivaches, muebles

Abierto de 9.00 a 17.00 horas

Kommen Sie und stöbern Sie auf dem Flohmarkt der Secours Populaire!

Kleidung, Geschirr, Nippes, Möbel

Durchgehend von 9 bis 17 Uhr geöffnet

