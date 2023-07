STAGE DE STREET ART 11 rue Vuillaume Mirecourt, 12 juillet 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Stage de street art

Une semaine entière autour du street art, ça t’intéresse? Fais partie de l’aventure aux côtés de l’association Spraylab et des rappeurs Cotchei et El Lobo. Plonge dans l’art urbain en t’initiant au graff et au slam : crée tes tableaux, apprends à écrire et enregistre tes textes, crée un graff collectif.

Durée 5 jours, possibilité de manger sur place le midi en apportant son pique-nique.

Dès 12 ans.

Tarif : 10 euros pass communautaire – 15 euros extérieur

Réservation à la médiathèque Intercommunale de Mirecourt par téléphone ou par mail.. Tout public

11 rue Vuillaume Médiathèque Intercommunale de Mirecourt

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Street art workshop

Interested in a whole week of street art? Join the Spraylab association and rappers Cotchei and El Lobo. Immerse yourself in urban art by learning about graffiti and slam: create your own paintings, learn to write and record your own texts, create a collective graffiti.

Length: 5 days, with the option of bringing a picnic lunch.

Ages 12 and up.

Price: 10 euros community pass ? 15 euros outside

Reservations at the Mirecourt Intercommunal Media Library by telephone or e-mail.

Curso de arte callejero

¿Te interesa una semana entera de arte callejero? Únete a la asociación Spraylab y a los raperos Cotchei y El Lobo. Sumérgete en el arte urbano aprendiendo sobre graffiti y slam: crea tus propias pinturas, aprende a escribir y grabar tus propios textos, crea un graffiti colectivo.

Dura 5 días, con la opción de comer in situ a la hora del almuerzo si traes tu propio picnic.

A partir de 12 años.

Precio: 10 euros pase comunitario ? 15 euros fuera de la comunidad

Las reservas pueden hacerse por teléfono o correo electrónico a la Mediateca Intercomunal Mirecourt.

Street Art Praktikum

Interessiert dich eine ganze Woche lang Street Art? Sei Teil des Abenteuers an der Seite des Vereins Spraylab und der Rapper Cotchei und El Lobo. Tauche in die urbane Kunst ein, indem du Graffiti und Slams kennenlernst: Gestalte deine Bilder, lerne zu schreiben und nimm deine Texte auf, kreiere ein kollektives Graffiti.

Dauer 5 Tage, Möglichkeit, mittags vor Ort zu essen, indem man sein Picknick mitbringt.

Ab 12 Jahren.

Tarif: 10 Euro Gemeinschaftspass ? 15 Euro außerhalb

Reservierung bei der interkommunalen Mediathek von Mirecourt per Telefon oder E-Mail.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT MIRECOURT