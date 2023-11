RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC LEÏLA BOUHERRAFA 11 rue Vuillaume Mirecourt, 24 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

RENCONTRE littéraire avec Leïla Bouherrafa.

En partenariat avec Au fil des ailes, festival littéraire dans le Grand Est, venez rencontrer l’écrivaine Leïla Bouherrafa qui a publié 2 livres aux éditions Allary :

La Dédicace (Prix des Jeunes Romanciers du salon du livre du Touquet Paris-Plage 2019).

Tu mérites un pays (paru en 2022).

Ne ratez pas cette occasion d’échanger avec une autrice et d’en apprendre plus sur la création d’une œuvre.

Les livres peuvent également être empruntés à la médiathèque.

Ados adultes

Sur inscription à la médiathèque.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 14:00:00 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

11 rue Vuillaume Médiathèque Intercommunale de Mirecourt

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



LITERARY MEETING with Leïla Bouherrafa.

In partnership with Au fil des ailes, a literary festival in the Grand Est region, come and meet writer Leïla Bouherrafa, who has published 2 books with éditions Allary:

La Dédicace (Prix des Jeunes Romanciers du salon du livre du Touquet Paris-Plage 2019).

Tu mérites un pays (published in 2022).

Don’t miss this opportunity to chat with an author and learn more about the creation of a work.

Books can also be borrowed from the media library.

Teens and adults

Please register at the media library.

Encuentro literario con Leïla Bouherrafa.

En colaboración con Au fil des ailes, festival literario del Gran Este, venga a conocer a la escritora Leïla Bouherrafa, que ha publicado 2 libros con éditions Allary:

La Dédicace (Prix des Jeunes Romanciers du salon du livre du Touquet Paris-Plage 2019).

Tu mérites un pays (publicado en 2022).

No se pierda esta oportunidad de charlar con un autor y conocer mejor la creación de una obra.

Los libros también pueden prestarse en la mediateca.

Adolescentes y adultos

Inscripción obligatoria en la mediateca.

Literarisches TREFFEN mit Leïla Bouherrafa.

In Partnerschaft mit Au fil des ailes, einem Literaturfestival im Grand Est, treffen Sie die Schriftstellerin Leïla Bouherrafa, die zwei Bücher im Allary-Verlag veröffentlicht hat:

La Dédicace (Prix des Jeunes Romanciers du salon du livre du Touquet Paris-Plage 2019).

Tu mérites un pays (erschienen 2022).

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, sich mit einer Autorin auszutauschen und mehr über die Entstehung eines ?uvres zu erfahren.

Die Bücher können auch in der Mediathek ausgeliehen werden.

Jugendliche Erwachsene

Nach Anmeldung in der Mediathek.

