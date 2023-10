LES TOUT PETITS DÉJEUNERS 11 rue Vuillaume Mirecourt, 28 octobre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Les tout-petits déjeuners.

Médiathèque intercommunale de Mirecourt

Animés par une bibliothécaire spécialisée jeunesse.

Des lectures, des jeux, un grand moment de découverte.

Pour les enfants de 0 à 4 ans.

Sur inscription à la médiathèque.. Enfants

Samedi 2023-10-28 09:30:00 fin : 2023-10-28 . 0 EUR.

11 rue Vuillaume Médiathèque Intercommunale de Mirecourt

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Les tout-petits déjeuners.

Mirecourt Intercommunal Media Library

Hosted by a specialized children’s librarian.

Readings, games, a great moment of discovery.

For children aged 0 to 4.

Registration required.

Les tout-petits déjeuners.

Biblioteca multimedia intercomunal Mirecourt

A cargo de un bibliotecario especializado en niños.

Lecturas, juegos y grandes momentos de descubrimiento.

Para niños de 0 a 4 años.

Inscripción previa en la biblioteca multimedia.

Die kleinen Frühstücke (Les tout-petits déjeuners).

Interkommunale Mediathek von Mirecourt

Von einer auf Kinder spezialisierten Bibliothekarin geleitet.

Lesungen, Spiele, ein großer Moment der Entdeckung.

Für Kinder von 0 bis 4 Jahren.

Nach Anmeldung in der Mediathek.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT MIRECOURT