ATELIERS CINÉMA : FILMS SUÉDÉS 11 rue Vuillaume Mirecourt, 27 octobre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Ateliers cinéma : films suédés

Tu as toujours rêvé de jouer la comédie

et d’être le héros d’un film ? Tu aimes créer et bricoler ? Le film suédé est fait pour toi !

Viens rejouer une scène de film avec les moyens du bord et découvrir l’envers du décor de la magie du cinéma.

2 créneaux 1 le matin pour les enfants de 7 à 11 ans et 1 l’après midi pour les enfants plus de 12 ans

Sur inscription à la médiathèque.. Enfants

Vendredi 2023-10-27 10:00:00 fin : 2023-10-27 15:30:00. 0 EUR.

11 rue Vuillaume Médiathèque Intercommunale

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Film workshops: Swedish films

Have you always dreamed of acting

and be the hero of a film? Do you like to create and tinker? Film suede is for you!

Come and re-enact a film scene using whatever means you can find, and discover the magic of cinema behind the scenes.

2 slots 1 in the morning for children aged 7 to 11 and 1 in the afternoon for children over 12

Registration required at the media library.

Talleres de cine: películas suecas

¿Siempre has soñado con actuar

y ser el protagonista de una película? ¿Te gusta crear y trastear? Entonces, ¡el cine sueco es lo tuyo!

Ven a recrear una escena cinematográfica con los medios que tengas y descubre la magia del cine entre bastidores.

2 sesiones 1 por la mañana para niños de 7 a 11 años y 1 por la tarde para niños mayores de 12 años

Inscripción previa en la mediateca.

Filmworkshops: Schwedische Filme

Hast du schon immer davon geträumt, schauspielern zu können

und der Held eines Films zu sein? Du liebst es, zu kreieren und zu basteln? Dann ist der Schwedische Film genau das Richtige für dich!

Komm und spiele eine Filmszene mit den vorhandenen Mitteln nach und entdecke die Magie des Kinos hinter den Kulissen.

2 Zeitfenster 1 am Vormittag für Kinder von 7 bis 11 Jahren und 1 am Nachmittag für Kinder ab 12 Jahren

Nach Anmeldung in der Mediathek.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT MIRECOURT