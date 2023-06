SIESTE MUSICALE 11 rue Vuillaume Mirecourt, 8 juillet 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Sieste musicale

Samedi 8 juillet à 14h00

Venez voyager en musique ! Isabelle vous invite à la rêverie et à la détente lors d’une séance de découverte musicale. Un moment de plaisir des oreilles à prolonger à la maison avec les disques de la médiathèque.

Apporter coussin et petite couverture. Matelas de sol si possible.

Dès 15 ans

Réservation à la médiathèque par téléphone ou par mail. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-08 16:00:00. 0 EUR.

11 rue Vuillaume Médiathèque Intercommunale de Mirecourt

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Musical siesta

Saturday, July 8 at 2:00 pm

Take a musical journey! Isabelle invites you to dream and relax during a session of musical discovery. A moment of pleasure for the ears, to be continued at home with records from the media library.

Bring cushions and blankets. Floor mattress if possible.

Ages 15 and up

Reservations at the media library by phone or e-mail

Siesta musical

Sábado 8 de julio a las 14.00 h

¡Emprenda un viaje musical! Isabelle le invita a soñar y relajarse durante una sesión de descubrimiento musical. Un momento de placer para los oídos que podrá prolongar en casa con los discos de la mediateca.

Traer un cojín y una pequeña manta. Colchoneta en el suelo si es posible.

A partir de 15 años

Reserva por teléfono o correo electrónico en la mediateca

Musikalische Siesta

Samstag, den 8. Juli um 14:00 Uhr

Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise! Isabelle lädt Sie bei einer musikalischen Entdeckungsreise zum Träumen und Entspannen ein. Ein Moment des Ohrenschmauses, den Sie zu Hause mit den CDs aus der Mediathek verlängern können.

Kissen und kleine Decke mitbringen. Bodenmatratze, wenn möglich.

Ab 15 Jahren

Reservierung in der Mediathek per Telefon oder E-Mail

