Atelier de sculpture et plâtre 11 Rue Stanislas Pasquier, 3 juillet 2023, Arelaune-en-Seine.

Arelaune-en-Seine,Seine-Maritime

Stages de vacances

Les premiers stages se déroulent en juillet et août prochain sur 4 jours du lundi au jeudi, de 10h à 17h30.

Sculpture sur pierre du 3 au 7 juillet, du 10 au 13 juillet, du 24 au 27 juillet, du 7 au 10 août, du 21 au 24 août.

Plâtre du 17 au 21 juillet et du 31 juillet au 3 août.

Me demander pour dimension ou pierre particulière. Les outils sont prêtés. Une pause déjeuner est prévue le midi. Vous pouvez manger sur place ou à l’extérieur..

Lundi 2023-07-03 à ; fin : 2023-07-07 . .

11 Rue Stanislas Pasquier

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie



Vacation courses

The first workshops will take place in July and August over 4 days from Monday to Thursday, from 10am to 5:30pm.

Stone carving from July 3 to 7, July 10 to 13, July 24 to 27, August 7 to 10, August 21 to 24.

Plaster from July 17 to 21 and from July 31 to August 3.

Ask me for size or particular stone. The tools are lent. A lunch break is planned at noon. You can eat on site or outside.

Cursos de vacaciones

Los primeros cursos tendrán lugar en julio y agosto durante 4 días de lunes a jueves, de 10.00 a 17.30 horas.

Talla en piedra del 3 al 7 de julio, del 10 al 13 de julio, del 24 al 27 de julio, del 7 al 10 de agosto y del 21 al 24 de agosto.

Escayola del 17 al 21 de julio y del 31 de julio al 3 de agosto.

Pídeme dimensiones o piedras concretas. Las herramientas se prestan. Está prevista una pausa para comer a mediodía. Se puede comer in situ o al aire libre.

Praktika in den Ferien

Die ersten Praktika finden im kommenden Juli und August an vier Tagen von Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 17:30 Uhr statt.

Steinbildhauerei vom 3. bis 7. Juli, vom 10. bis 13. Juli, vom 24. bis 27. Juli, vom 7. bis 10. August, vom 21. bis 24. August.

Gips vom 17. bis 21. Juli und vom 31. Juli bis 3. August.

Fragen Sie mich nach besonderen Maßen oder Steinen. Die Werkzeuge werden ausgeliehen. Am Mittag ist eine Mittagspause vorgesehen. Sie können vor Ort oder im Freien essen.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité