Soirée de clôture 2angles 11 rue Schnetz Flers, 8 juillet 2023, Flers.

Flers,Orne

Après 20 ans dans leurs locaux du 11 rue Schnetz, 2angles déménage au 8 rue du Pré-Neuf. Pour saluer le lieu qui a accueilli plus de 200 expositions, plus de 50 compagnies de danse et des centaines d’événements culturels et artistiques, 2angles vous donne rendez-vous pour une soirée festive..

2023-07-08 17:00:00 fin : 2023-07-08 . .

11 rue Schnetz

Flers 61100 Orne Normandie



After 20 years in their premises at 11 rue Schnetz, 2angles is moving to 8 rue du Pré-Neuf. To salute the venue that has hosted over 200 exhibitions, more than 50 dance companies and hundreds of cultural and artistic events, 2angles invites you to a festive evening.

Tras 20 años en su local del 11 rue Schnetz, 2angles se traslada al 8 rue du Pré-Neuf. Para rendir homenaje al lugar que ha acogido más de 200 exposiciones, más de 50 compañías de danza y cientos de eventos culturales y artísticos, 2angles le invita a una velada festiva.

Nach 20 Jahren in ihren Räumlichkeiten in der Rue Schnetz 11 zieht 2angles in die Rue du Pré-Neuf 8 um. Um den Ort zu begrüßen, der über 200 Ausstellungen, mehr als 50 Tanzkompanien und Hunderte von kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen beherbergt hat, lädt 2angles Sie zu einem festlichen Abend ein.

