Présentation publique d’étape de travail 2angles 11 rue Schnetz Flers, 7 juillet 2023, Flers.

Flers,Orne

Compagnie l’Unanime

Un début de quelque chose

Nous sommes au début de quelque chose, nous avons l’envie de créer un nouveau spectacle. Nous allons ici tenter de vous partager nos réflexions et les constats qui nous mettent en mouvement pour la fabrication d’une création originale. Ce qui déclenche ce processus de création, c’est l’envie que nous avons de porter un regard sur la place qu’occupent les histoires dans notre vie, ce besoin essentiel et vital d’histoires. Nous voulons questionner ce qui fait une bonne histoire, ce qui fait qu’il y a des histoires qu’on aime se raconter et d’autres qu’on voudrait oublier. Il y a des histoires qu’on se raconte pour se construire, pour avancer, pour être au monde, pour communiquer. Les histoires qui nous freinent et celles qui nous font agir. Les secrets, bien ou mal gardés. Les histoires que nous avons en commun, celles qui nous rendent uniques, celles qui nous dessinent, parfois malgré nous.

Projet artistique accueilli dans le cadre d’une résidence jumelée en partenariat avec Chorège CDCN Falaise Normandie..

2023-07-07 16:30:00 fin : 2023-07-07 . .

11 rue Schnetz

Flers 61100 Orne Normandie



Compagnie l’Unanime

Un début de quelque chose

We’re at the beginning of something. We want to create a new show. Here, we’d like to share with you our thoughts and observations that have set us in motion towards the creation of an original show. The creative process was triggered by our desire to take a look at the place stories occupy in our lives, our essential and vital need for stories. We want to question what makes a good story, why there are stories we like to tell ourselves and others we’d like to forget. There are stories we tell ourselves to build ourselves up, to move forward, to be in the world, to communicate. The stories that hold us back and those that inspire us to action. Secrets, well-kept or poorly kept. The stories we have in common, the ones that make us unique, the ones that shape us, sometimes in spite of ourselves.

Artistic project hosted as part of a twinning residency in partnership with Chorège CDCN Falaise Normandie.

Compagnie l’Unanime

El principio de algo

Estamos al principio de algo, queremos crear un nuevo espectáculo. Vamos a intentar compartir con vosotros nuestros pensamientos y las observaciones que nos pusieron en marcha para crear un espectáculo original. El proceso creativo fue desencadenado por nuestro deseo de echar un vistazo al lugar que ocupan las historias en nuestras vidas, nuestra necesidad esencial y vital de historias. Queremos preguntarnos qué es una buena historia, por qué hay historias que nos gusta contarnos y otras que nos gustaría olvidar. Hay historias que nos contamos para construirnos, para avanzar, para estar en el mundo, para comunicarnos. Historias que nos frenan y otras que nos inspiran a la acción. Secretos, bien guardados o mal guardados. Las historias que tenemos en común, las que nos hacen únicos, las que nos dan forma, a veces a pesar de nosotros mismos.

Proyecto artístico acogido en el marco de una residencia de hermanamiento en colaboración con el Chorège CDCN Falaise Normandie.

Compagnie l’Unanime

Ein Anfang von etwas

Wir stehen am Anfang von etwas, wir haben den Wunsch, ein neues Stück zu kreieren. Wir werden hier versuchen, Ihnen unsere Überlegungen und Feststellungen mitzuteilen, die uns bei der Herstellung einer originellen Kreation in Bewegung setzen. Der Auslöser für diesen Schaffensprozess ist unser Wunsch, einen Blick auf den Platz zu werfen, den Geschichten in unserem Leben einnehmen, dieses wesentliche und lebenswichtige Bedürfnis nach Geschichten. Wir wollen hinterfragen, was eine gute Geschichte ausmacht, warum es Geschichten gibt, die wir uns gerne erzählen, und andere, die wir am liebsten vergessen würden. Es gibt Geschichten, die wir uns erzählen, um uns aufzubauen, um voranzukommen, um in der Welt zu sein, um zu kommunizieren. Es gibt Geschichten, die uns bremsen und solche, die uns zum Handeln bringen. Geheimnisse, die gut oder schlecht gehütet werden. Die Geschichten, die wir gemeinsam haben, die uns einzigartig machen, die uns zeichnen, manchmal gegen unseren Willen.

Künstlerisches Projekt, das im Rahmen einer Partnerresidenz in Partnerschaft mit Chorège CDCN Falaise Normandie aufgenommen wurde.

